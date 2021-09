Chord Gitar Lagu Mengejar Mimpi Yovie & Nuno, Meskipun Engkau telah Pergi, Mungkin Takkan Kembali

TRIBUNNEWS.COM - "Mengejar Mimpi" merupakan lagu milik grup musik Yovie & Nuno .

Yovie & Nuno merilis lagu "Mengejar Mimpi" tersebut pada Juli 2010.

"Mengejar Mimpi" termasuk dalam album keempat mereka bertajuk Winning Eleven.

Lagu tersebut beberapa kali digunakan sebagai Original Sound Track (OST) di Film televisi (FTV).

Simak chord gitar Yovie & Nuno (YouTube Yovie & Nuno)

Chord gitar lagu Mengejar Mimpi- Yovie & Nuno

INTRO : Am Em F (2x)

Am Em F

Dan semenjak ada dia

Em Dm C G

Kamu bukan kamu yang seperti dulu

Am Em F

Tiada lagi kisah indah

Em Dm C G

Dan kini kusendiri berteman

bayangmu

Dm Am F G

Malam kini berganti sunyi sepi

untukku

REFF :

F G

Meskipun engkau telah pergi

Em Am

Mungkin takkan kembali

F G C

Aku disini tetap disini sayangku

F G

Aku masih rindu padamu

Em Am

Aku masih sayang padamu

F G C

Meski kini cintamu bukan aku

INTRO : Am Em F

Am Em F

Dan kini aku tahu

Em Dm C G

Jendela hatimu tertutup untukku

Dm Am F G

Ingin ku lihat lagi wajah yang slalu

kurindu

F G

Meskipun engkau telah pergi

Em Am

Mungkin takkan kembali

F G C

Aku disini tetap disini sayangku

F G

Aku masih rindu padamu

Em Am

Aku masih sayang padamu

F G C

Meski kini cintamu bukan aku

F G C

Ingin rasa aku berlari

F G Am A

Walau hanya mengejar mimpi .. ooh

G A

Meskipun engkau telah pergi

Bm Fm

Mungkin takkan kembali

G A D

Aku disini tetap disini sayangku

G A

Aku masih rindu padamu

Bm Fm

Aku masih sayang padamu

G A D

Meski kini cintamu bukan aku

(Tribunnews.com/Arkan/YNN)

