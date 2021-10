Chord Gitar dan Lirik Lagu Life Goes On - BTS, Kunci Mudah Dimainkan untuk Pemula

Cuplikan video klip Life Goes On BTS - Simak chord gitar dan lirik lagu Life Goes On yang dipopulerkan oleh BTS dalam artikel ini.

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Life Goes On yang dipopulerkan oleh BTS dalam artikel ini.

Life Goes On merupakan lagu dalam album BTS yang bertajuk BE.

Album BE dirilis pada 20 November 2020 silam.

Lirik lagu Life Goes On menceritakan jika apapun yang terjadi hidup harus terus berjalan.

Chord Gitar Life Goes On - BTS:

[Intro]

G Gmaj7 Cmaj7 Cm

[Verse 1]

G

Eoneu nal sesangi meomchwosseo

Gmaj7

Amureon yegodo hana eopsi

Cmaj7

Bomeun gidarimeul mollaseo

Cm

Nunchi eopsi wabeoryeosseo

G

Baljagugi jiwojin geori

Gmaj7

Yeogi neomeojyeoinneun na

Cmaj7

Honja gane sigani

Cm

Mianhae maldo eopsi

[Verse 2]

G

Oneuldo biga naeril geot gata

Gmaj7

Heumppeok jeojeobeoryeonne



Ajikdo meomchujil ana

Cmaj7

Jeo meokgureumboda ppalli dallyeoga

Cm

Geureom doel jul aranneundе



Na gyeou saraminga bwa

G

Mopsi apeune



Sеsangiran nomi jun gamgi

Gmaj7

Deokbune nulleoboneun meonji ssain doegamgi

Cmaj7

Neomeojin chae cheonghaneun eotbakjaui chum

Cm

Gyeouri omyeon naeswija



Deo tteugeoun sum

[Pre-Chorus]

G

Kkeuchi boiji ana

Gmaj7

Chulguga itgin halkka

Cmaj7 Cm

Bari ttejijil ana ana oh

G

Jamsi du nuneul gama

Gmaj7 Cmaj7

Yeogi nae soneul jaba

Cm

Jeo miraero daranaja

[Chorus]

G

Like an echo in the forest

Gmaj7

Haruga doraogetji

Cmaj7

Amu ildo eopdan deusi

Cm

Yeah life goes on

G

Like an arrow in the blue sky

Gmaj7

Tto haru deo naragaji

Cmaj7

On my pillow, on my table

Cm

Yeah life goes on

G

Like this again

[Verse 3]

(G)

I eumageul billyeo neoege na jeonhalge

Gmaj7

Saramdeureun marhae sesangi da byeonhaetdae

Cmaj7

mmm mmm mmm mmm

Cm

Dahaenghido uri saineun



Ajik yeotae an byeonhaenne

[Verse 4]

G

Neul hadeon sijakgwa kkeut ‘annyeong’iran mallo

Gmaj7

Oneulgwa naeireul tto hamkke ieobojago

Cmaj7 Cm

Ooh Meomchwoitjiman eodume sumji ma



Bicheun tto tteooreunikkan

[Pre-Chorus]

G Gmaj7

Kkeuchi boiji ana

Cmaj7

Chulguga itgin halkka

Cm

Bari ttejijil ana ana oh

G Gmaj7

Jamsi du nuneul gama

Cmaj7

Yeogi nae soneul jaba (Jaba)

Cm

Jeo miraero daranaja (Oh, oh, oh)

[Chorus]

G

Like an echo in the forest

Gmaj7

Haruga doraogetji

Cmaj7

Amu ildo eopdan deusi

Cm

Yeah life goes on

G

Like an arrow in the blue sky

Gmaj7

Tto haru deo naragaji

Cmaj7

On my pillow, on my table

Cm

Yeah life goes on

G

Like this again



[Outro]

G

I remember

Gmaj7

I, I, I, yeah-e-yeah-e-yeah-e-yeah

Cmaj7

I remember

Cm

I, I

G

I remember

Gmaj7

I, yeah-e-yeah-e-yeah-e-yeah

Cmaj7

I remember

Cm

I, I

(Tribunnews.com)