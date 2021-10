Chord Gitar dan Lirik Lagu Kemarin - Seventeen, Kunci Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord dan lirik lagu Kemarin yang dinyanyikan oleh Seventeen.

Dirilis pada 2016, lagu Kemarin tergabung dalam album bertajuk Pantang Mundur.

Genre dari lagu tersebut yakni pop.

Baca juga: Chord Ketidakwarasan Padaku - Sheila On 7: Kunci Gitar Mudah Dimainkan

Band Seventeen (instagram @seventeenbandid)

Baca juga: Chord Gitar Panah Asmara - Afgan: Melepas Panah Asmara, Sudah Katakan Cinta Sudah Kubilang Sayang

Chord dan Lirik Lagu Kemarin - Seventeen:

Intro : Am..F..

Am..G..C..

.

Am Dm

kemarin engkau masih ada di sini

G C

bersamaku menikmati rasa ini

F Dm

berharap semua takkan pernah berakhir

E E

bersamamu..bersamamu

.

Am Dm

kemarin dunia terlihat sangat indah

G C

dan denganmu merasakan ini semua

F Dm

melewati hitam putih hidup ini

E E

bersamamu..bersamamu..

.

Reff :

Am Dm

kini..sendiri di sini

G C

mencarimu tak tahu di mana

Dm G/B

s'moga tenang kau di sana

E

selamanya..

.

Am Dm

aku..s'lalu mengingatmu

G C

do'akanmu setiap malamku

Dm G/B

s'moga tenang kau disana

E

selamanya..

.

Musik : F..Dm..Em..Am

D/F#..F..E....

.

Reff :

Am Dm

kini..sendiri disini

G C

mencarimu tak tahu dimana

Dm G/B

s'moga tenang kau disana

E

selamanya..

.

Am Dm

aku..s'lalu mengingatmu

G C

Do'akanmu setiap malamku

Dm Bb G/B

s'moga tenang..kau disana..

E E

..selamanya..ooo wooo

.

Outro : Am..G..F..G..

Am G D/F#..F G Am

Baca juga: Chord Lagu Aku Milikmu - Iwan Fals: Aku Milikmu Malam Ini, Kan Memelukmu Sampai Pagi

(Tribunnews.com)

Simak chord gitar lainnya