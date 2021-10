Chord Gitar Panah Asmara - Afgan: Melepas Panah Asmara, Sudah Katakan Cinta Sudah Kubilang Sayang

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Panah Asmara dalam artikel berikut ini.

Lagu Panah Asmara dinyanyikan oleh penyanyi Afgansyah Reza.

Lagu ini masuk ke dalam album Afgan bertajuk The One.

Sebelum dinyanyikan oleh Afgan, Panah Asmara lebih dulu dibawakan oleh penyanyi Chrisye berduet bersama Tohpati.

Panah Asmara versi Chrisye dan Tohpati dirilis pada 2004, lalu.

Chord Gitar Lagu Panah Asmara - Afgan:

Intro: Am D Bm Fm Am D G

G C B F E Am D Bm

Berdebar rasa di dada setiap kau tatap mataku

Fm Am D G

Apakah arti pandangan itu menunjukkan hasratmu

C B F E Am D Bm

Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku

Fm Am

Hanya kau yang membuatku begini

D G

Melepas panah asmara

Reff:

C D Bm Em

Sudah katakan cinta sudah kubilang sayang

Am Bm C D

Namun kau hanya diam tersenyum kepadaku

C D Bm Em

Kau buat aku bimbang kau buat aku gelisah

Am Bm C D F D G

Ingin rasanya kau jadi milikku

C B F E Am D Bm

Ku akan setia menunggu satu kata yang terucap

Fm Am D G

Dari isi hati sanubarimu yang membuatku bahagia

C B F E Am D Bm

Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku

Fm Am

Hanya kau yang membuatku begini

D G

Melepas panah asmara

Kembali ke: Reff

G

Panah asmara panah asmara panah asmara

G

Panah asmara panah asmara panah asmara

G

Panah asmara panah asmara panah asmara

G

Panah asmara panah asmara panah asmara

Musik: Am D Bm Em Am D G

Kembali ke: Reff

C D Bm Em

Kau buat aku bimbang kau buat aku gelisah

Am Bm C D Am Bm C F E

Ingin rasanya kau jadi milikku

Am Bm C D

Ingin rasanya kau jadi milikku

G

Panah asmara panah asmara panah asmara

G

Panah asmara panah asmara

Video Musik Lagu Panah Asmara - Afgan:

