Chord Gitar Lagu Kemarin - Seventeen, Kunci dari Am Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu berjudul Kemarin yang dipopulerkan oleh Seventeen.

Lagu ini merupakan singel keempat dari album yang bertajuk Pantang Mundur (2016).

Video klip lagu Kemarin telah diunggah di kanal YouTube GP Records pada 22 Desember 2016.

Hingga Senin (18/10/2021) video klip tersebut telah ditonton lebih dari 65 juta kali.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Kemarin - Seventeen:

Intro : Am..F..

Am..G..C..

.

Am Dm

kemarin engkau masih ada di sini

G C

bersamaku menikmati rasa ini

F Dm

berharap semua takkan pernah berakhir

E E

bersamamu..bersamamu

.

Am Dm

kemarin dunia terlihat sangat indah

G C

dan denganmu merasakan ini semua

F Dm

melewati hitam putih hidup ini

E E

bersamamu..bersamamu..

.

Reff :

Am Dm

kini..sendiri di sini

G C

mencarimu tak tahu di mana

Dm G/B

s'moga tenang kau di sana

E

selamanya..

.

Am Dm

aku..s'lalu mengingatmu

G C

do'akanmu setiap malamku

Dm G/B

s'moga tenang kau disana

E

selamanya..

.

Musik : F..Dm..Em..Am

D/F#..F..E....

.

Reff :

Am Dm

kini..sendiri disini

G C

mencarimu tak tahu dimana

Dm G/B

s'moga tenang kau disana

E

selamanya..

.

Am Dm

aku..s'lalu mengingatmu

G C

Do'akanmu setiap malamku

Dm Bb G/B

s'moga tenang..kau disana..

E E

..selamanya..ooo wooo

.

Outro : Am..G..F..G..

Am G D/F#..F G Am

