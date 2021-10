Chord Gitar Penantian - Armada: Penantian Ini Teramatlah Panjang Coba Kau Rasakan Sayang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Penantian yang dinyanyikan oleh Armada.

Lagu ini dirilis pada 2014. lalu.

Lagu Penantian masuk dalam singel album kelima Armada bertajuk Pagi Pulang Pagi.

Musik video Penantian telah ditonton lebih dari 5 juta kali di YouTube hingga Kamis (21/10/2021).

Chord Gitar dan Lirik Lagu Penantian - Armada:

[Intro] Am G C

Dm E Am

Am G C

Temukan dia untukku..

Am G C

Pulangkan dia padaku..

Dm C G

Tunjukkan jalan padanya..

Dm C G

Bahwa ku tetap disini..

Am G C

Temukan dia untukku..

Am G C

Pulangkan dia padaku..

Dm C G

Tunjukkan jalan padanya..

Dm C G

Bahwa ku tetap disini..

F C/E Dm

Untuknya..aa.. berharap dia..

E Am A

Kembali pulang.. untukku..

[Chorus]

Dm G C

Penantian.. ini teramatlah panjang..

F Dm

Coba kau rasakan sayang..

E Am

Letihku diujung jalan..

A Dm

Dia menghilang..

G C

Membawa semua kenangan..

F Dm

Terindah yang ku rasakan..

E Am

Saat bersamanya sayang..

[Int] F -C/E Dm E

F -C/E Dm E Am

F -C/E Dm E...

[Chorus]

Dm G C

Penantian.. ini teramatlah panjang..

F m

Coba kau rasakan sayang..

E Am

Letihku diujung jalan..

A Dm

Dia menghilang..

G C

Membawa semua kenangan..

F Dm

Terindah yang ku rasakan..

E Am

Saat bersamanya sayang..

E G D Dm E

Wo..ooo..ooo ooo.. wo.. ooo.. wo..

[Outro] Am E G D

Dm E Am

Hatiku pilu.. sepilu-pilunya..

(Tribunnews.com)