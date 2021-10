Chord Gitar Janji Putih - Doddie Latuharhary, dari Kunci C: Beta Janji Beta Jaga Ale untuk Selamanya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Janji Putih yang dinyanyikan oleh Doddie Latuharhary.

Lagu Janji Putih dirilis pertama kali pada tahun 2015, lalu.

Baca juga: Chord Gitar Penantian - Armada, Kunci Mudah Dimainkan: Penantian Ini Teramatlah Panjang

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Putri Iklan - ST12 : Aku Bergetar di Sentuh Dia

Chord Gitar dan Lirik Lagu Janji Putih - Doddie Latuharhary

Intro:

Am Em C Em F

C

Danke banya lai tuhan

C

Su kasih dia par beta

C

Inikah tulang Rusuk

C

Yang tuhan ambel dar beta

C Am Em

Bahagia sio nona ee

C

Beta bahagia sayang

C Em

Danke banya sayang ee

C Dm

Mau hidop deng beta Selamanya

C G F C

Beta janji beta jaga ale untuk selamanya

C F C D G

Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta

C G

Ini cinta yang beta punya

F C

Dari relung hati jiwa

C F C

Cuma par ale saja lah

C D G

Cinta ni abadi slamanya

C D G

Cinta abadi… slamanya

C

Danke banya lai tuhan

C

Su kasih dia par beta

C

Inikah tulang Rusuk

C

Yang tuhan ambel dar beta

C G F C

Beta janji beta jaga ale untuk selamanya

C F C D G

Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta

C G

Ini cinta yang beta punya

F C

Dari relung hati jiwa

C F C

Cuma par ale saja lah

C D G

Cinta ni abadi slamanya

G

Beta janji beta jaga

D

Ale untuk selamanya

C

Beta Janji akan setia

C

Hanya untuk satu cinta

G

oooh

D

(Ini cinta beta punya dari relung hati jiwa Hanya par ale saja lah)

G

Cuma ale nona

D

Cuma par ale saja lah

D

Cinta ni abadi… Selamanya

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Tanpa Tergesa - Juicy Luicy: Beri Waktu hingga Aku Mampu Lupakan Semua

Baca juga: Chord Gitar Lagu Sabda Alam - Chrisye, Kicau Burung Bernyanyi

(Tribunnews.com)

Chord gitar lainnya