Chord Gitar dan Lirik Lagu Ambyar Mak Pyar - Ndarboy Genk, Viral di TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Ambyar Mak Pyar dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Ndarboy Genk.

Lagu Ambyar Mak Pyar pada pekan ini viral dan menjadi sound populer di TikTok.

Lagu Ambyar Mak Pyar dirilis pertama kali pada pada tanggal 8 September 2021.

Lagu Ambyar Mak Pyar yang dinyanyikan oleh Ndarboy Genk ini menceritakan tentang gambaran perasaan seseorang yang terasa ambyar atau hancur karena tidak bisa mendapatkan hati kekasih idamannya.

Baca juga: Chord Last Pretence - Sheila On 7: Berpura-puralah Kau Masih Sehati

Berikut Chord Gitar dan Lirik Lagu Ambyar Mak Pyar - Ndarboy Genk:

F G

ambyar mak pyar

Em Am

balik kanan bubar jalan

Dm G

langkah tegak maju ninggalke

C

harapan palsu

F G

durung nembak

Em Am

wes ditolak

Dm G

atiku wes ikhlas

C -G C

mbok gawe babak bundas



[Int]



C

C

aku cemburu

C F

weroh kowe mlaku ro kancaku

Dm G

nanging aku sadar dudu

C G-F-Em-Dm

sopo-sopomu

C

rong dino rong wengi

C

durung mbok balesi

C Dm-Em-F

chat ngucapke selamat pagi

Dm G

kowe mbales ojo ngganggu

C Gm -C

lagi ro pacarku





Baca juga: Chord Gitar We Dont Talk Anymore-Charlie Puth ft Selena Gomez: We Dont Love Anymore

[Reff]



F G

ambyar mak pyar

Em Am

balik kanan bubar jalan

Dm G

langkah tegak maju ninggalke

C Gm -C

harapan palsu

F G

durung nembak

Em Am

wes ditolak

Dm G

atiku wes ikhlas

C-G -G C

mbok gawe babak bundas

C

ra sah dipeksakke

C F

mikir kowe malah edan dewe

Dm G

mergo aku sadar kowe

C G-F-Em-Dm

wes ono sing nduwe

C

senajan loro ati

C

kudu dinikmati

C-Dm-Em-F G

ora perlu ditangisi

C

putar gelas lagi

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Milikmu - Dewa 19: Coba Dengarkanlah Sumpahku

[Reff]



F G

ambyar mak pyar

Em Am

balik kanan bubar jalan

Dm G

langkah tegak maju ninggalke

C Gm -C

harapan palsu

F G

durung nembak

Em Am

wes ditolak

Dm G

atiku wes ikhlas

C-G -G C

mbok gawe babak bundas



[Musik]



Am Dm G C

Am Dm G

Dm G Em Am

Bb G



[Reff]



F G

ambyar mak pyar

Em Am

balik kanan bubar jalan

Dm G

langkah tegak maju ninggalke

C C-C-G-C

harapan palsu

F G

du..rung nembak

Em Am

wes ditolak

Dm G

atiku wes ikhlas

C Gm -C

mbok gawe babak bundas

F G

ambyar mak pyar

Em Am

balik kanan bubar jalan

Dm G

langkah tegak maju ninggalke

C C7

harapan palsu

F G

durung nembak

Em Am

wes ditolak

Dm G

atiku wes ikhlas

C G Am

mbok gawe babak bundas

Dm G -G

atiku wes ikhlas

C-C -G C

mbok gawe babak bundas



Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Lagu Happier Than Ever - Billie Eilish: I Dont Relate To You



Video Klip Ambyar Mak Pyar - Ndarboy Genk:







(Tribunnews.com)



Berita lain terkait Chord Gitar dan Lirik Lagu