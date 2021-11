Chord Mudah Saja - Sheila On 7: Andai Saja Cintamu Seperti Cintaku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Mudah Saja, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Mudah Saja ini termuat di album Menentukan Arah yang dirilis pada 2008 silam.

Lirik lagu Mudah Saja ini menceritakan tentang kisah seseorang yang sedang patah hati setelah asmaranya kandas.

Berikut chord Mudah Saja dari Sheila On 7

[Intro]

F C/E Dm C

Gm F C

[Verse]

F C Dm C

Tuhan, aku berjalan menyusuri malam

Gm F C

Setelah patah hatiku

F C Dm C

Aku berdoa semoga saja

Gm F C

Ini terbaik untuknya

Dia bilang

Bb Am

Kau harus bisa seperti aku

Bb Am C

Yang sudah biarlah sudah

[Chorus]

F C

Mudah saja bagimu

Dm

Mudah saja untukmu

Gm C

Andai saja cintamu seperti cintaku

[Verse]

F C Dm C

Selang waktu berjalan kau kembali datang

Gm F C

Tanyakan keadaanku

Ku bilang

Bb Am

Kau tak berhak tanyakan hidupku

Bb Am C

Membuatku semakin terluka

[Chorus]

F C

Mudah saja bagimu

Dm

Mudah saja untukmu

Gm C

Coba saja lukamu seperti lukaku

[Bridge]

Bb Am Bb C

Kau tak berhak tanyakan keadaanku

Bb Am Bb C

Kau tak berhak tanyakan keadaanku

[Chorus]

F C

Mudah saja bagimu

Dm

Mudah saja untukmu

Gm C

Andai saja cintamu seperti cintaku

[Interlude]

F C Dm

Gm C

Mudah saja Ooh..

[Coda]

F C/E Dm (2x)

(Tribunnews.com)

