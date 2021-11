Taylor Swift 'Ganggu' Pernikahan Miles Teller di Video Musik Terbaru I Bet You Think About Me

Taylor Swift di video klip I Bet You Think About Me. Taylor Swift menjadi perusak pernikahan mantan di video klip lagu terbaru I Bet You Think About Me dari album Red (Taylor's Version).

TRIBUNNEWS.COM - Taylor Swift melanjutkan promosinya untuk album Red (Taylor's Version) dengan merilis video musik baru "I Bet You Think About Me (Taylor's Version) (From The Vault)."

Video musik berdurasi enam menit itu disutradarai oleh Blake Lively, menampilkan kolaborasi Taylor Swift dengan penyanyi country Chris Stapleton.

I Bet You Think About Me merupakan lagu lama yang belum pernah dirilis karena tidak masuk ke dalam album Red asli di tahun 2012.

Dalam video klip I Bet You Think About Me, Taylor Swift menjadi perusak pernikahan mantan pacarnya, yang diperankan oleh aktor Divergent Miles Teller.

Pengantin wanita di pernikahan Teller diperankan oleh istri Teller sendiri, seorang model, dan aktris Keleigh Sperry.

Taylor Swift di video klip I Bet You Think About Me (YouTube Taylor Swift)

Sepanjang video, terlihat karakter Teller mengingat kembali tentang hubungan mereka yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya.

Swift membawakan lagu itu sambil menyisipkan kepribadian nakalnya ke dalam acara pernikahan.

Ia merusak kue pernikahan besar, mondar mandir sebagai pramusaji, memberikan pidato sebelum menenggak segelas anggur, dan bermain game konyol dengan anak-anak.

Pada akhir video, skema warna seluruh acara berubah dari putih menjadi merah.

Sebelumnya, Taylor Swift merilis film pendek untuk lagunya yang berjudul All Too Well.