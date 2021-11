Chord Gitar Sia Sia Berjuang - Zidan feat Tri Suaka, Sayang Ku Sedang Berjuang Untuk Melamar Dirimu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu chord gitar Sia Sia Berjuang dari Zidan feat Tri Suaka.

Sia Sia Berjuang - Zidan feat Tri Suaka

[INTRO] C F G C

Am Dm F G

C Am

Sayang Ku Sedang Berjuang

Dm G

Untuk Melamar Dirimu

Em A

Tapi mengapa Kau Tinggalkanku

Dm G

Demi orang Yang Baru Kau Kenal

C Am

Tiga Tahun kita T'lah Bersama

Dm G

Menjalani Hubungan Cinta kita

Em E A

Orang Tuamu Tak Merestui Kita

Dm G

Sungguh Sakit Hati Ini Rasanya

[Reff]

C F

Sia-Sia Ku Berjuang

G C

Merantau Dinegri Orang

Am Dm

Semua Kulakukan Untukmu sayang

F G

Tapi Kau Malah Putuskan Hubungan

C F

Sungguh Sakit Hati Ini Sakit

G C

Mendegar Kabar Kau Telah Dijodohkan

Am Dm

Orang Tuamu Tak Merestui Kita

F G C

Ku Hanya Bisa Mendoakan Engkau Bahagia

C Am

Tiga Tahun T'lah Bersama

Dm G

Menjalani Hubungan Cinta Kita

Em E A

Orang Tuamu Tak Merestui Kita

Dm G

Sungguh Sakit Hati Ini Rasanya

