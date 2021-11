BTS Kembali Masuk Nominasi GRAMMY Awards 2022 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Baru-baru ini pihak Recording Academy menyiarkan langsung pengumuman nominasi mereka untuk acara GRAMMY Awards 2022 mendatang.

BTS diumumkan sebagai nominasi untuk “Best Pop Duo/Group Performance” lewat lagu “Butter”.

Tidak hanya BTS, Coldplay, Doja Cat, Tony Bennett dan Lady Gaga serta Justin Bieber dan Benny Blanco juga masuk dalam nominasi yang sama.

Dikutip Tribunnews.com dari Koreaboo, nominasi tersebut menjadi satu-satunya yang berhasil diraih BTS dari beberapa nominasi yang diajukan.

BTS mengajukan “Best Music Video” lewat lagu “Permission to Dance”, “Album of The Year” lewat album “BE”, “Best Pop Vocal Album” lewat album “BE”, “Engineered Non-Classical” lewat album “BE” serta “Record of The Year” lewat lagu “Butter”.

Recording Academy sendiri telah memperkenalkan beberapa kategori baru tahun ini, seperti “Best Global Music Performance” dan “Best Musica Urbana Album”.

BTS tidak hanya dinominasikan untuk GRAMMY Awards 2022, mereka juga membantu mengumumkan nominasi.

Setelah American Music Awards (AMAs) 2021 lalu, leader mereka RM tidak sengaja memberikan spoiler selama siaran langsung mereka.

Seluruh member BTS membantu mengumumkan nominasi untuk “Best Alternative Music Album”.

Sementara artis lain juga diikutsertakan dalam pengumuman tersebut dan masing-masing diberikan beberapa kategori untuk diumumkan, sedangkan ketujuh anggota BTS bergiliran membacakan nominasi untuk kategori yang satu ini.