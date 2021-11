Chord Gitar Dealova - Once Mekel: Kau Seperti Nyanyian dalam Hatiku yang Memanggil Rinduku Padamu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Dealova yang dinyanyikan oleh Once Mekel.

Lagu ini dirilis pada tahun 2005.

Lagu Dealova merupakan single dari album yang bertajuk Dealova dan menjadi soundtrack film dengan judul yang sama.

Musik video Dealova telah ditonton lebih dari 14 juta kali di YouTube hingga Rabu (24/11/2021).

Baca juga: Chord Gitar To The Bone - Pamungkas: Take Me Home, Im Fallin Love Me Long, Im Rollin

Baca juga: Lirik dan Chord Tak Sedalam Ini - Esa Risty: Andai Rasa di Hati Tak Sedalam Ini

Chord Gitar dan Lirik Lagu Dealova - Once Mekel:

Intro : Dm..G..C..F..Dm..E..



Dm E

Aku ingin menjadi mimpi indah

Am

Dalam tidurmu..

Dm G

Aku ingin menjadi.. sesuatu

C

Yang mungkin bisa kau rindu..

Dm E

Karena, langkah merapuh

Am

Tanpa dirimu..

Dm E

Oh.. karena.. hati telah letih..

Dm E

Aku ingin menjadi sesuatu

Am

Yang selalu bisa kau sentuh

Dm

Aku ingin kau tahu..

G C

Bahwa ku selalu memujamu

Dm E

Tanpamu, sepinya waktu

Am

Merantai hati, oh..

Dm E

Bayangmu.. seakan-akan..

Reff:

Am F Dm

Kau seperti nyanyian

C E

Dalam hatiku yang memanggil

Am E

Rinduku padamu, woo..

Am F Dm C

Seperti udara yang ku hela

E Am

Kau selalu ada..

Dm Am Dm Am

o.. hu uu.. hoo ho.. hu uu..

Fm D# D G C

oo.. uuu.. o.. ho.. ooo..

E Am F C

Hanya diri..mu yang bisa

G C G

Membuatku tenang

E Am F

Tanpa diri..mu

C G F

Aku merasa hilang..

F Dm E

Dan sepi, dan sepi ii..

Reff:

Am F Dm

Kau seperti nyanyian

C E

Dalam hatiku yang memanggil

Am E

Rinduku padamu, woo..

Am F Dm C

Seperti udara yang ku hela

E Am

Kau selalu ada..

Am F Dm

Kau seperti nyanyian

C E

Dalam hatiku yang memanggil

Am E

Rinduku padamu, woo..

Am F Dm C

Seperti udara yang ku hela

E Am

Kau selalu ada..

Dm Am

Se..lalu ada..

Dm Am

Kau se..lalu ada..

Dm Am

Se..lalu ada..

Dm Am

Kau se..lalu ada..

Outro :

Dm Am

Sya lalalala.. lalalala.. lala..

Dm Am

Sya lalalala.. lalalala.. lala..

Dm Am

Sya lalalala.. lalalala.. lala..

Dm Am

Sya lalalala.. lalalala.. lala..

Baca juga: Chord Gitar We Are Never Ever Getting Back Together - Taylor Swift: I Remember When We Broke Up

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik As Long As You Love Me - Justin Bieber: Ill Be Your Silver, Ill Be Your Gold

(Tribunnews.com)