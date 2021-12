PREVIEW Now, We Are Breaking Up Episode 7, Perasaan Ha Young Eun dan Yoon Jae Guk Tumbuh Lebih Dalam

Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong dalam drama Now, We Are Breaking Up. Berikut bocoran cerita episode 7.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini bocoran cerita drama Now, We Are Breaking Up episode ketujuh.

Episode tujuh drama Korea Now, We Are Breaking Up akan tayang malam ini, Jumat (3/12/2021).

Drama ini dapat disaksikan di saluran televisi SBS setiap Jumat dan Sabtu pukul 22.00 waktu Korea Selatan.

Selain di SBS, Now, We Are Breaking Up juga hadir melalui situs streaming VIU.

Now We Are Breaking Up merupakan drama romantis realistis dengan latar belakang industri fashion.

Drama yang dibintangi Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong ini banyak menyoroti tentang cinta dan patah hati.

*) Hati-hati spoiler!

Sebelumnya di Now, We Are Breaking Up episode enam, Young Eun memutuskan untuk tidak lagi menjauhi Jae Guk dan bertekad untuk mengejarnya.

Apalagi setelah Young Eun mengetahui bahwa Yoon Jae Guk adalah adik dari mantan pacarnya Yoon Soo Wan dan mengetahui alasan mengapa dia menghilang 10 tahun yang lalu.

Jae Guk juga sangat membantu Young Eun dalam mempromosikan Sono.