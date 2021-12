Dalam Seminggu Tiket Store BTS Map of The Soul di Jakarta Terjual Hampir 10 Ribu

Penampakan Toko Offline BTS Map Of The Soul di Mall Senayan City, Jakarta Pusat dan satu-satunya di Indonesia.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiket BTS Pop Up Store Map of The Soul yang kini secara fisik hadir di Mall Senayan City, Jakarta Pusat sudah terjual sebanyak 9.800.

Laris manisnya tiket terjual, membuat pihak penyelenggara menutup sementara pendaftaran, dan kembali dibuka pada 14 Desember 2021.

"Tiket terjual ini buat 2 minggu kedepan ya sudah full kita buka lagi tanggal 14. Jadi 14 batch dikali 50 orang dikali 14 hari, jadi total tiket sudah terjual 9.800," kata Ellen Widodo, GM Marketing Toys Kingdom Indonesia dalam jumpa pers di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/12/2021).

BTS Pop Up Store ini dibuka mulai 8 Desember 2021 hingga 13 Maret 2022 di Mall Senayan City, Jakarta Pusat dan beroperasi mulai pukul 10.15 hingga 20.45 WIB.

Merchandise di Toko Offline BTS Map Of The Soul di Mall Senayan City, Jakarta Pusat dan satu-satunya di Indonesia. (Tribunnews.com/ Alivio)

Perharinya pun di bagi menjadi 14 batch yang mana 1 batch-nya terdiri dari 50 orang dan pengunjung akan diberikan waktu maksimum 45 menit dalam setiap sesinya.

Untuk membeli tiketnya harus melakukan pendaftaran online terlebih dahulu dan dibuka setiap hari selasa untuk setiap sesi mingguan, dengan jadwal pendaftaran pertama dibuka pada 30 November 2021.

Calon pengunjung akan diminta untuk mendaftar secara online via https:2021btspopupasia.morningkal.com sebelum datang ke toko pop-up agar jumlah pengunjung dapat terkontrol, sehingga keamanan dan kenyamanan pengunjung tetap terjaga.

"Kita buka setiap hari selasa, tapi jika dalam 3 hari sudah ludes terjual, kita tutup, intinya setiap minggu kita buka, tapi tidak bisa dipastikan setiap hari pendaftarannya dibuka," ujar Ellen.

"Intinya jangan khawatir karena ini masih lama, kami juga sudah menjangkau fans BTS di Indonesia, aman kebagian," lanjutnya.

Dalam Pop Up Store BTS ini akan menawarkan 400 produk mulai dari apparel (hoodie, sweatshirt, jacket, t-shirt), aksesoris (topi, tas, sandal, pouch, key chain dsb), gadget (laptop pouch dan airpod case) hingga produk home living (selimut, handuk dsb).