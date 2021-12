Borong 9 Penghargaan di MAMA 2021, Jimin BTS: Untuk ARMY

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Boy band asal Korea Selatan, Bangtan Boys (BTS) tak henti-hentinya menuai prestasi.

Terbaru, mereka memenangkan 9 penghargaan di Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021, di antaranya 4 daesang (penggargaan utama) selama tiga tahun berturut-turut dalam ajang ini.

Atas prestasi BTS, member grup yakni Jimin menilai dua lagu populer BTS yang berjudul Butter dan Permission to Dance sangat berpengaruh besar pada grupnya di tahun ini.

"Butter dan Permission to Dance menerima banyak cinta tahun ini. Kami akan membagikan penghargaan ini kepada semua orang yang bekerja keras untuk membuat musik dan penampilan yang hebat bersama kami," kata Jimin dalam pidato kemenangan MAMA 2021, Sabtu (11/12/2021) malam.

Baca juga: Tiga Tahun Berturut-turut, BTS Sukses Raih Daesang dan 9 Penghargaan di MAMA 2021

Menurut Jimin, hasil kerja keras dan prestasi BTS di tahun ini tak lain adalah hasil dari dukungan para penggemar alias ARMY.

Maka itu, Jimin mengungkapkan kalau prestasi BTS di MAMA adalah hadiah spesial di penghujung 2021 untuk ARMY.

Baca juga: Daftar Pemenang Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021: BTS Sapu Bersih Semua Daesang

"Dan yang terpenting, kami pikir ini adalah penghargaan yang diberikan kepada kami dan ARMY, yang telah menunjukkan begitu banyak cinta untuk musik kami," ungkap Jimin.

Empat daesang yang diraih BTS yakni Song of the Year (Butter), Album of the Year (BE), Artist of the Year, dan Worldwide Icon of the Year.

Baca juga: Kabar Baik ARMY! Kini Store BTS Map of The Soul Resmi Hadir di Jakarta, Simak Cara Daftarnya

Selain daesang, grup beranggotakan tujuh orang ini memenangkan lima penghargaan lagi di MAMA 2021. Jadi totalnya BTS meraih 9 penghargaan di MAMA 2021.

Lima penghargaan lainnya yaitu, Grup Terbaik (Pria), Pertunjukan Tari Terbaik (Grup Pria), Video Musik Terbaik, Momen Favorit TikTok, dan 10 Besar Pilihan Penggemar di Seluruh Dunia.

Sebagai tambahan, MAMA 2021 ini digelar pada 11 Desember 2021 yang terbagi menjadi dua sesi.

Siaran langsung seluruh rangkaian acara MAMA 2021 hadir di platform streaming JOOX. Jangan khawatir, tayangan ulang acara ini juga dapat disaksikan di JOOX.

MAMA sendiri pertama kali diluncurkan pada 1999 sebagai Festival Video Musik Mnet. Kemudian pada 2009, ajang ini berganti nama menjadi Mnet Asian Music Awards.

-

Tangakapan Layar MAMA 2021 di JOOX, BTS Raih Album of The Year