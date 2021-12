Chris Martin Umumkan Coldplay akan Rilis Album Terakhir pada Tahun 2025

TRIBUNNEWS.COM - Chris Martin mengkonfirmasi Coldplay kemungkinan akan membuat album terakhir pada tahun 2025.

Pengumuman tersebut datang dua bulan setelah Coldplay merilis album studio kesembilan mereka, Music of the Spheres, yang langsung menduduki No 1 awal tahun ini.

Coldplay telah menggemparkan dunia dengan hits besar seperti "Yellow," "Fix You," dan "Paradise."

Band itu telah mengeluarkan sembilan album.

Sekarang, fans dikejutkan dengan kabar Coldplay akan membuat album terakhirnya tahun 2025.

Vokalis band Coldplay, Chris Martin, berbagi kabar mengejutkan tersebut kepada presenter BBC Radio 2. Jo Whiley pada acara khusus yang akan disiarkan pada Jumat dari pukul 19.00 waktu setempat.

“Rekaman terakhir kami akan keluar pada 2025, dan setelah itu saya pikir kami hanya akan tur,” kata Martin, dilansir dari The Guardian.

“Mungkin kami akan melakukan beberapa hal kolaboratif tetapi katalog Coldplay, selesai saat itu,” sambungnya.

Whiley berbicara tentang wawancaranya dengan Martin di The Zoe Ball Breakfast Show dan membagikan klip pratinjau di mana Martin mengkonfirmasi berita tersebut.

Whiley mengatakan kepada Ball, Martin sangat jujur dalam wawancara, dia juga tidak tahu apakah tengah bercanda atau serius.