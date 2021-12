Suga BTS Positif Covid-19, HYBE: Tak Ada Gejala

Facebook BTS Official

TRIBUNNEWS.COM - Suga BTS dinyatakan positif Covid-19, Jumat (24/12/2021).

Kabar ini dibagikan agensi BTS, HYBE Label, lewat sebuah pengumuman di Weverse.

Mengutip Koreaboo, Suga baru saja kembali dari Amerika Serikat (AS) setelah menyelesaikan tur Permission to Dance on Stage bersama BTS.

Usai menjalani tes PCR di pusat medis setempat setelah karantina, hasilnya dinyatakan positif.

Lewat pengumumannya, HYBE mengatakan pria bernama asli Min Yoongi ini tak mengalami gejala.

Suga BTS (Esquire)

Namun, ia akan tetap menjalani perawatan dan karantina untuk sementara waktu.

Sejak menjalani karantina sepulang dari AS, Suga diketahui tidak berinteraksi dengan member lainnya.

Berikut pernyataan lengkap HYBE soal kondisi Suga BTS:

Halo, ini BIGHIT Music.

Suga BTS dinyatakan positif Covid-19 pada Jumat, 24 Desember, saat masa karantina setelah menjalani tes PCR sekembalinya dia ke Korea pada Kamis, 23 Desember.