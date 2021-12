Chord Sesuatu yang Indah - Padi: Kini Aku Temukan Telah Aku Dapatkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Sesuatu yang Indah, lagu yang dipopulerkan band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Sesuatu yang Indah ini termuat di album bertajuk Sesuatu yang Tertunda, album kedua dari Padi yang dirilis 2001 silam.

Chord Gitar Sesuatu yang Indah - Padi

Intro : Em C Em C

Verse 1

Am

Kekasihku aku telah

Em

Mengenalmu sekian lama

Am

Sepatutnya aku bisa

Em

Mencintaimu sepenuh hati

Am

Kuharapkan engkau dan aku

Em

Saling mengerti bukan menyakiti

Am B

Tak perlu ada lagi ada pertengkaran

Chorus :

C#m G#m

Kini aku temukan telah aku dapatkan

A

Jauh sudah tersimpan

B C#m

Sesuatu yang indah dari dirimu

G#m A

Semoga aku bisa mungkin pun aku mampu

B

Untuk dapat memberikan tulus hatiku

Interlude: Em C Em C

Verse 2 :

Am

Kekasihku betapa aku

Em

Tak pernah dapat membuaimu

Am

Dengan kata-kata cinta

Em

Yang mungkin bisa menyejukkanmu

Am

Sungguh aku masih ingin

Em

Terus mencari dalam jiwamu

Am B

Rasa ini ingin kuakui

Chorus :

C#m G#m

Kini aku temukan telah aku dapatkan

A

Jauh sudah tersimpan

B C#m

Sesuatu yang indah dari dirimu

G#m A

Semoga aku bisa mungkin pun aku mampu

B

Untuk dapat memberikan tulus hatiku

Interlude: Em C Em C Em

Am

Kekasihku maafkan aku

Em

Jika tak mampu bahagiakanmu

Am B

Memelukmu dengan rasa cinta

Baca juga: Chord Bayangkanlah - Padi: Hadapilah Semua yang Kan Terjadi

Baca juga: Chord Sobat - Padi Reborn: Oh Sobat, Maafkan Aku Mencintainya

Baca juga: Chord Seperti Kekasihku - Padi: Betapa Pesona Dirimu Memikat Erat Jiwaku

(Tribunnews.com)

Chord Gitar Padi Lainnya