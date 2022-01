Awali 2022. Danilla Riyadi Luncurkan Single Baru, Isinya Curahan Hati Atas Ekepetasi Para Fans

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di awal tahun 2022, Danilla Riyadi merilis single terbarunya yang berjuduk 'MPV' kependekan dari 'Most Paluable Vlayer'.

Single tersebut berisi curahan hati dari Danilla yang kerap dituntut harus sesuai ekspetasi fans dalam menciptakan karya.

Fans kerap meminta Danilla membuat musik yang sama seperti lagu-lagu di album Telisik yang dirilis tahun 2014.

Danilla pun merasa jengah dengan tuntutan dan ekspetasi dari para fansnya karena bisa membuatnya tak berkembang.

"Orang-orang melihat Danilla itu bukan mengidentikkan misalnya ke album ‘Lintasan Waktu’ atau apa, itu enggak. Pasti kalau nggak lagu ‘Berdistraksi’, ya lagu ‘Ada di Sana’,” kata Danilla saat konferensi pers virtual, Minggu (2/1/2022).

"Gue tuh ibaratnya tukang masak yang punya banyak menu, gak mungkin gua masak makanan yang sama terus," bebernya.

Cuplikan musik video dari single terbaru Danilla Riyadi berjudul 'MPV' (istimewa)

Meski harus diakui olehnya ia merasa senang karena album “Telisik” yang dirilis sejak 2014 hingga saat ini masih memiliki basis pendengar yang besar.

"It’s okay kalau kalian sukanya ‘Telisik’, tapi don’t push me to go back untuk bikin ‘Telisik’ (lagi). Akhirnya jadilah lirik-lirik lagu ‘MPV’ ini," bebernya.

Ada hal menarik dalam pembuatan judul lagu 'MPV', awalnya lagu tersebut direncanakan dengan nama 'MVP' yang merupakan kepanjangan dari Most Valuable Player, namun diputuskan berubah menjadi 'MPV' setelah sound engineer yang terlibat dalam pengerjaan menulis judul lagu tersebut dalam folder dengan nama 'MPV'.

"MPV' itu jadi 'Most Paluable Vlayer'. Ya itulah sound engineer kami dan kami ingin memberi tahu kalian bahwa sound engineer kami itu memang seperti itu. Judulnya akan kami persembahkan sesuai dengan kepribadian dia juga,” tutur Danilla sembari tertawa.

Lagu “MPV” menjadi bagian dari lagu yang masuk di album baru “Popseblay”. Album yang berisi 12 track itu akan rilis dalam waktu dekat.

Bagi Danilla, lagu 'MPV' akan menjadi lagu yang dapat memperkenalkan warna baru dalam albumnya yakni 'Popseblay' yang akan rilis tahun 2022.