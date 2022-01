Chord Gitar Bintang di Surga - NOAH, dari Kunci E: Bagai Bintang di Surga dan Seluruh Warna

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Bintang di Surga yang dinyanyikan oleh NOAH.

NOAH mengunggah remake video klip Bintang di Surga di kanal YouTube-nya pada 7 Januari 2022.

Lagu ini tergabung dalam album Second Chance yang di-remake oleh NOAH dengan konsep video klip baru.

Selengkapnya, simak chord gitarnya berikut ini.

Chord Gitar Bintang di Surga - NOAH

[Intro]

Em C G Bm….(2x)

Em

masih ku merasa angkuh

C

terbangkan anganku jauh

G

langit kan menangkapku

Bm

walau kan terjatuh ….

Em

dan bila semua tercipta

C

hanya untuk ku merasakan

G

semua yang tercipta

Bm

hampa hidup terasa ….

[Interlude]

Em C G Bm

*)

Em

lelah tatapku mencari

C

arti untukku membagi

G

menemani langkahku

Bm

namun tak berarti….

Em

dan bila semua tercipta

C

tanpa harus ku merasakan

G

cinta yang tersisa

Bm

hampa hidup terasa….

[Reff]

C

bagai bintang di surga

G

dan seluruh warna

D

dan kasih yang setia

Bm

dan cahaya nya..ta….

C

oh bintang di surga

G

berikan cerita

D

dan kasih yang setia

Bm

dan cahaya nyata

[Musik]

Em C G Bm ….Em

*)

Em

lelah tatapku mencari

C

arti untukku membagi

G

menemani langkahku

Bm

namun tak berarti….

Em

dan bila semua tercipta

C

tanpa harus ku merasakan

G

cinta yang tersisa

Bm

hampa hidup terasa….

[Reff]

C

bagai bintang di surga

G

dan seluruh warna

D

dan kasih yang setia

Bm

dan cahaya nya..ta….

C

oh bintang di surga

G

berikan cerita

D

dan kasih yang setia

Bm

dan cahaya nyata

[Outro]

Em C G Bm

C G D Bm (4x)

Em C G Bm….

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Mantan Kekasih - Lyla: Bila Suatu Saat Nanti, Kau Merindukanku

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Heres Your Perfect - Jamie Miller: Im The First to Say That Im Not Perfect

Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Hadapi Berdua - Tiara Andini: Awalnya Ku Merasa Cinta Kita Tak Bisa

Baca juga: Chord Gitar We Dont Talk Anymore - Charlie Puth feat Selena Gomez: We Dont Talk Anymore

(Tribunnews.com)

Chord Gitar lainnya