Daftar Pemenang Golden Disc Awards 2022, BTS, IU dan aespa Mendominasi Penghargaan

Ajang penghargaan Golden Disc Awards ke-36 berlangsung pada Sabtu (8/1/2022) di Gocheok Sky Dome, Seoul, Korea Selatan. IU memenangkan Digital Song of the Year (Digital Daesang) untuk tahun kedua berturut-turut.

TRIBUNNEWS.COM - Ajang penghargaan Golden Disc Awards ke-36 berlangsung pada Sabtu (8/1/2022) di Gocheok Sky Dome, Seoul, Korea Selatan.



Mengutip Allkpop, acara dipandu oleh tiga master of ceremony (MC) Lee Seung Gi, Lee Da Hee, dan Sung Si Kyung.

Soompi melaporkan, pada tahun-tahun sebelumnya, Golden Disc Awards berlangsung selama dua hari.

Tahun lalu,penganugrahan musik Korea Selatan ini dibagi menurut divisi Album dan Digital Song.

Tahun lalu,penganugrahan musik Korea Selatan ini dibagi menurut divisi Album dan Digital Song.

Kesempatan kali ini, seluruh upacara diadakan pada satu hari dan mematuhi peraturan jarak sosial.

Tidak ada penonton yang hadir dan pertunjukan sudah direkam sebelumnya.

Untuk tahun kelima berturut-turut, BTS memenangkan Album of the Year (Disc Daesang).

Sementara IU memenangkan Digital Song of the Year (Digital Daesang) untuk tahun kedua berturut-turut.

aespa membawa pulang empat piala, di antaranya Digital Song Division Bonsang, Best Rookie Artist, Artist of the Year, Cosmopolitan Artist Award.

Semua nominasi merupakan lagu dan album yang dirilis antara November 2020 dan pertengahan November 2021.

Nominasi untuk kategori utama didasarkan pada ukuran kuantitatif, seperti jumlah streaming dan penjualan album.