Chord Gitar dan Lirik Lagu Dengan Hati - Lyla: Kau Harus Tau Kami Disini Untukmu

TRIBUNNEWS.COM - Lyla adalah grup musik asal Pekanbaru yang dibentuk pada 1 Juli 2005.

Setelah keluarnya Indra Sinaga sang vokalis pada awal 2020, Lyla kini sudah memilih vokalis baru mereka, yaitu Ario Setiawan.

Sehingga, grup musik Lyla kini beranggotakan Ario Setiawan (vokal), Fare Adinata (gitar), Dharma Nuckelar (piano, keyboard), Dennis Rizky (bass), dan Difin Aris (drum).

Lagu Dengan Hati termasuk lagu andalan dalam mini album mereka yang dirilis pada tahun 2013.

Berikut chord dan kunci gitar Dengan Hati - Lyla:

[Intro] G D G D G D

C Em D G

G

Mentari tetap bersinar

Am

Bintangpun terus berpijar

Em D

Awan, teduh dalam kalbu

G

Taman hatipun terbuka

C

Bermainlah kau disana

Em D

Rindu, memeluk senyummu

Em C G

Di saat engkau lelah bersandarlah

D Em

Di bahu ternyaman ini

Am G

Terlelaplah bermimpilah

D G

Lepaskan segala lara

[Chorus]

G C

Kau harus tau kami disini untukmu

D G

Temanimu dengan hati

G C

Lupakan semua keluhanmu tentang dunia

D C

Menyanyilah dengan hati

[Intro] G C D

G

Mentari tetap bersinar

Am

Bintangpun terus berpijar

Em G

Awan, teduh dalam kalbu

Em C G

Di saat engkau lelah bersandarlah

D Em

Di bahu ternyaman ini

Am G

Terlelaplah bermimpilah

D G

Lepaskan segala lara

[Chorus]

G C

Kau harus tau kami disini untukmu

D G

Temanimu dengan hati

G C

Lupakan semua keluhanmu tentang dunia

D C

Menyanyilah dengan hati

[Interlude] G D Em C (2x)

Em

Kau takkan mengerti

C G

Bila tak pernah mencoba ahaa..

D G

Bahkan bintang butuh gelap

C D

Untuk terus bersinar

[Chorus]

G C

Kau harus tau kami disini untukmu

D G

Temanimu dengan hati

G C

Lupakan semua keluhanmu tentang dunia

D C

Menyanyilah dengan hati

[Chorus]

G C

Kau harus tau kami disini untukmu

D G

Temanimu dengan hati

G C

Lupakan semua keluhanmu tentang dunia

D C

Menyanyilah dengan hati

[Outro] G D

(Tribunnews.com/Mohay)