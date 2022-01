Chord Gitar dan Lirik Lagu Tentang Rindu - Virzha: Pagi Telah Pergi, Mentari Tak Bersinar Lagi

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Tentang Rindu yang dinyanyikan oleh Virzha.

Lagu ini dirilis pada tahun 2018 dan menjadi salah satu single yang berada di album dengan judul yang sama.

Diketahui lagu Tentang Rindu dipersembahkan Virzha untuk ayahnya yang dianggapnya telah memberikan pelajaran hidup serta bentuk terima kasih karena telah membesarkannya.

Tentang Rindu juga memiliki video klip dan diunggah di YouTube serta telah ditonton sekitar 171 juta kali sejak artikel ini ditulis.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Tentang Rindu - Virzha

F G

Pagi telah pergi

Em Am G

Mentari tak bersinar lagi

F G

Entah sampai kapan

Em Am G

Ku mengingat tentang dirimu

[Chorus]

C G/B Am A

Ku hanya diam menggenggam menahan

Dm C G

Segala kerinduan memanggil namamu

C G/N Am A

Di setiap malam ingin engkau datang

F G C

Dan hadir di mimpiku rindu

F G

Dan waktu kan menjawab

Em Am G

Pertemuanku dan dirimu

F G

Hingga sampai kini

Em Am

Aku masih ada di sini

[Chorus]

C G/B Am A

Ku hanya diam menggenggam menahan

Dm C G

Segala kerinduan memanggil namamu

C G/B Am A

Di setiap malam ingin engkau datang

F G C

Dan hadir di mimpiku rindu

F G

Dan bayangmu

C G/B A

akan selalu bersandar di hatiku

F G

Janjiku pasti kan pulang bersamamu

[Solo] C G/B Am A Dm Fm

C G/B A Dm Fm G

C G/B Am A Dm C Fm G

C G/B Am A F G

[chorus]

C G/B Am A

Ku hanya diam menggenggam menahan

Dm C Fm G

Segala kerinduan memanggil namamu

C G/B Am A

Di setiap malam ingin engkau datang

F G

Dan hadir di mimpiku

C G/B Am A

Ku hanya diam menggenggam menahan

Dm C Fm G

Segala kerinduan memanggil namamu

C G/B Am A

Di setiap malam ingin engkau datang

F G

Dan hadir di mimpiku

F G

Selalu di mimpiku

C

Rindu

(Tribunnews.com)