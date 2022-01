Chord Gitar dan Lirik Lagu Bersama Bintang - Drive: Senja Kini Berganti Malam

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Bersama Bintang yang dinyanyikan Drive.

Bersama Bintang merupakan hits singel Drive yang dirilis pada tahun 2007.

Hingga kini Kamis (13/1/2022), musik video Bersama Bintang telah disaksikan lebih dari 37 juta kali di YouTube Emotion Entertaiment.

Chord gitar Bersama Bintang mudah dimainkan dari kunci C.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Bersama Bintang - Drive:

[Intro] C Am Em 2x



C Am Em

Senja kini berganti malam

C Am Em

Menutup hari yang lelah

F C Dm

Dimanakah engkau berada

F C G

Aku tak tahu di mana

C Am Em

Pernah kita lalui semua

C Am Em

Jerit, tangis, canda, tawa

F C Dm

Kini hanya untaian kata

F C E

Hanya itulah yang aku punya

[Reff]

Am Em F C

Tidurlah, selamat malam

Dm C E

Lupakan sajalah aku

Am Em F C

Mimpilah dalam tidurmu

Dm E

Bersama bintang

C Am Em 2x

C Am Em

Sesungguhnya aku tak bisa

C Am Em

Jalani waktu tanpamu

F C Dm

Perpisahan bukanlah duka

F C E

Meski harus menyisakan luka

[kembali ke reff]

Dm C Bdim A# E

Am G F E (4x)

[kembali ke reff]

Am Em F C

Lupakan diriku

Am Em F E

Lupakan aku

Am Em F C

Mimpilah dalam tidurmu

Dm E

Bersama bintang

Dm C Bdim E

Am...

