Chord Gitar dan Lirik Lagu Kenanglah Aku - Naff: Kunci Dimulai dari C

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Kenanglah Aku yang dilantunkan oleh Naff.

Lagu ini dirilis pada tahun 2009 dan masuk dalam album bertajuk Senandung Hati dan Jiwa.

Kenanglah Aku bercerita tentang kekecewaan seseorang yang harus ditinggalkan oleh kekasih yang dicintainya.

Selain itu, lagu Kenanglah Aku juga memiliki video klip dan telah ditonton sekitar 39 juta kali sejak artikel ini ditulis.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Tabu - Brisia Jodie, Ost Film Merindu Cahaya de Amstel

Baca juga: Lirik & Chord Gitar Lagu Favorite Girl - Justine Bieber, Viral di TikTok: Youre Who Im Thinking Of

Chord Gitar dan Lirik Lagu Kenanglah Aku - Naff

[Intro] C G Am Dm C G

C G Am

Karamnya cinta ini

Dm F G

Tenggelamkanku di duka yang terdalam

C G Am

Hampa hati terasa

Dm F G

Kau tinggalkanku meski ku tak rela

F G Am

Salahkah diriku hingga saat ini

Dm F G

Ku masih mengharap kau tuk kembali

[Reff]

F G C

Mungkin suatu saat nanti

Dm G C

Kau temukan bahagia meski tak bersamaku

F G Am

Bila nanti kau tak kembali

Dm G

Kenanglah aku sepanjang hidupmu

[Interlude] F Em Dm G C

F Em Dm G

C G Am

Karamnya cinta ini

Dm F G

Tenggelamkanku di duka yang terdalam

C G Am

Hampa hati terasa

Dm F G

Kau tinggalkanku meski ku tak rela

F G Am

Salahkah diriku hingga saat ini

Dm F G

Ku masih mengharap kau tuk kembali

[Reff]

F G C

Mungkin suatu saat nanti

Dm G C

Kau temukan bahagia meski tak bersamaku

F G Am

Bila nanti kau tak kembali

Dm G

Kenanglah aku sepanjang hidupmu.. wooooo...

F G C

Mungkin suatu saat nanti

Dm G C

Kau temukan bahagia meski tak bersamaku

F G Am

Bila nanti kau tak kembali

Dm G

Kenanglah aku sepanjang hidupmu

[Coda] F Em Dm G C

(Tribunnews.com)