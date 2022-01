Berurai Air Mata, Adele Umumkan Tunda Konsernya di Las Vegas Sehari Sebelum Pembukaan

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi Adele menunda seluruh konsernya di Las Vegas, 24 jam sebelum malam pembukaan.

"Saya sangat menyesal, tetapi pertunjukan saya belum siap," kata Adele kepada para penggemar melalui unggahan Instagram, sambil berurai air mata.

"Setengah kru saya terpapar Covid-19 dan tidak mungkin untuk menyelesaikan pertunjukkan," imbuhnya.

Melansir BBC, Adele menambahkan bahwa pengiriman kru yang tertunda juga mengacaukan rencananya.

Adele menangis, konsernya ditunda karena kru positif Covid-19. (Tangkapan layar Instagram @adele)

Ia dijadwalkan untuk tampil pada konser pertamanya dari 24 pertunjukan di Caesar's Palace's Colosseum pada Jumat (21/1/2022).

Akhir November 2021 lalu, serial Weekends With Adele membuat pelantun Easy On Me itu harus melakukan dua pertunjukan setiap akhir pekan hingga April 2022.

Harga tiket konser berkisar dari $85 (£60) hingga $685 (£500), atau sekitar Rp 1,2 juta hingga Rp 9,8 juta.

Adele diperkirakan menghasilkan lebih dari £ 500 ribu (Rp 9,8 miliar) per pertunjukan.

Acara ini akan menjadi konser live pertamanya dalam lima tahun.

