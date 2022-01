Chord dan Lirik Lagu Menghapus Jejakmu - Noah: Terus Melangkah Melupakanmu

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu berjudul Menghapus Jejakmu dalam artikel berikut ini.

Menghapus Jejakmu sebelumnya dipopulerkan Peterpan, kini dibawakan kembali oleh Noah.

Video Klip Menghapus Jejakmu telah di-remake dalam versi terbaru dan dirilis di kanal YouTube NOAH OFFICIAL pada 21 Januari 2022.

Hingga Selasa (25/1/2022), klip tersebut telah ditonton lebih dari 7,8 juta kali.

Chord Lagu Menghapus Jejakmu - Noah:

Intro: C D Bm Em 2x

C D

Ku Terus melangkah melupakanmu

Bm Em

Lelah hati perhatikan sikapmu

C D

Jalan pikiran mu buat ku ragu

Bm Em

Tak mungkin ini tetap bartahan

C D

Perlahan mimpi terasa mengganggu

Bm Em

Kucoba untuk terus menjauh

C D

Perlahan hati ku terbelenggu

Bm Em

Ku coba untuk lanjutkan hidup

Reff:

C D

Engkau bukan lah segalaku

Bm Em

Bukan tempat tuk menghentikan langkahku

C D

Usai sudah semua berlalu

Bm Em

Biarkan hujan menghapus jejakmu

C D

Ku terus melangkah melupakan mu

Bm Em

Lelah hati perhatikan sikapmu

C D

Jalan pikiran mu buat ku ragu

Bm Em

Tak mungkin ini tetap bartahan

C D

Perlahan mimpi terasa mengganggu

Bm Em

Kucoba tuk terus menjauh

C D

Perlahan hati ku terbelenggu

Bm Em

Ku coba tuk lanjutkan hidup

Reff:

C D

Engkau bukan lah segalaku

Bm Em

Bukan tempat tuk hentikan langkahku

C D

Usai sudah semua berlalu

Bm Em

Biar hujan menghapus jejakmu

Bridge:

C D Bm Em

Lepaskan segala nya 2x....

Reff:

C D

Engkau bukan lah segalaku

Bm Em

Bukan tempat tuk hentikan langkahku

C D

Usai sudah semua berlalu

Bm Em

biarkan hujan menghapus jejakmu 2x

C D Bm Em

na...na ...na

Video Klip Lagu Menghapus Jejakmu - Noah:

