Chord Gitar Hancur - Ari Lasso, Kunci Gitar Dasar dari D

Ari Lasso disela membuka The Legend Family Karaoke di Plaza Festival, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar lagu Hancur dari Ari Lasso.

Chord Gitar Hancur - Ari Lasso:

Intro: D Am D Am (2x) D Am

D DM7

Di dalam hati

D7 G

Terukir satu cinta

C D A

Cinta tulus suci kepadamu

D DM7 D7 G

Di jiwa ini hanya ada namamu

C D A

Larut di hitam putih hidup ini

Bm E A D

Tetapi ternyata cinta adalah misteri

Bm E C A

Yang tak pernah kupahami

Reff:

D F#7 Bm B7

Peluklah tubuhku menangislah di dadaku

Em A D A

Karena malam ini kau tak lagi kumiliki

D F#7 Bm G

Air mata ini akan jadi satu saksi

D A D

Perpisahan ini menghancurkan hati

Interlude: D Am D Am (2x)

D DM7

Di dalam hati

D7 G

Di relung jiwa ini

C D A

Tergores kepedihan yang abadi

Bm E A D

Oh Tuhan ternyata cinta adalah misteri

Bm E C A

Yang tak pernah kupahami

D F#7 Bm B7

Peluklah tubuhku menangislah di dadaku

Em A D A

Karena malam ini kau tak lagi kumiliki

D F#7 Bm G

Air mata ini akan jadi satu saksi

D A D Am

Perpisahan ini menghancurkan hati

D Am D Am

Perpisahan ini… hancurkan hatimu

D Am

Hancurkan hatiku…

Coda: D Am D Am

