Chord Gitar Lagu Cinta Terbaik - Cassandra: Meski Ku Bukan yang Pertama di Hatimu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Cinta Terbaik yang dinyanyikan oleh grup musik Cassandra.

Lagu ini dirilis pada Desember 2011.

Musik video Cinta Terbaik telah ditonton lebih dari 98 juta kali di YouTube hingga Selasa (25/1/2022).

Baca juga: Chord Dasar Begin Again - Taylor Swift: And You Throw Your Head Back Laughing Like A Little Kid

Baca juga: Chord Dasar Prolog - Padi Reborn, Kunci Gitar Mudah dari C

Chord Dasar Cinta Terbaik - Cassandra:

[Intro]

C F C G

C F C G C

C F

Jujur saja ku tak mampu

G C G Am

Hilangkan wajahmu di hatiku

F

Meski malam mengganggu

G C G Am

Hilangkan senyummu di mataku

Dm G C

Ku sadari...aku cinta padamu..

[Reff]

F G Em

Meski ku bukan yang pertama

A Dm G C

Di hatimu tapi cintaku terbaik untukmu

F G Em Am

Meski ku bukan bintang di langit

Dm G C ..G

Tapi cintaku yang terbaik..

C F

Jujur saja ku tak mampu

G C G Am

Tuk pergi menjauh darimu

F

Meski hatiku ragu..

G C G Am

Kau tak disampingku setiap waktu

Dm G C

Ku sadari...aku cinta padamu..

[Reff]

F G Em

Meski ku bukan yang pertama

A Dm G C

Di hatimu tapi cintaku terbaik untukmu

F G Em Am

Meski ku bukan bintang di langit

Dm G C

Tapi cintaku yang terbaik

[Musik]

C Am Dm G

C Am Dm G

[Reff]

F G Em

Meski ku bukan yang pertama

A Dm G C

Di hatimu tapi cintaku terbaik untukmu

F G Em Am

Meski ku bukan bintang di langit

Dm G C G

Tapi cintaku yang terbaik ouu

F G Em

Meski ku bukan yang pertama

A Dm G C

Di hatimu tapi cintaku terbaik untukmu

F G Em Am

Meski ku bukan bintang di langit

Dm G C

Tapi cintaku yang terbaik

Am

(cintaku yang terbaik)

Dm G C

Tapi cintaku yang terbaik

Am

(cintaku yang terbaik)

Dm G C

Tapi cintaku yang terbaik...

[Outro]

C..G C

Baca juga: Chord Dasar Aku Bukan Jodohnya - Tri Suaka: Aku Titipkan Dia Lanjutkan Perjuanganku

Baca juga: Chord Dasar Ragu - Rizky Febian, Kunci dari F: Cukup Kau di Sampingku, Sempurnakan Langkahku

(Tribunnews.com)