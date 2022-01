Chord Dasar Aku Bukan Jodohnya - Tri Suaka: Aku Titipkan Dia Lanjutkan Perjuanganku

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord dasar dan lirik lagu Aku Bukan Jodohnya yang dipopulerkan oleh Tri Suaka.

Lagu Aku Bukan Jodohnya diciptakan oleh Tri Suaka.

Video musik lagu ini telah dirilis di kanal YouTube MSI Record pada 6 Mei 2021, lalu.

Chord Dasar dan Lirik Lagu Aku Bukan Jodohnya - Tri Suaka:

[Intro]

F G Em Am Dm G

[Verse]

C G Am G C

Ini salahku

F G C

Terlalu memikirkan egoku

F G Em Am

Tak mampu buatmu bersanding nyaman denganku

Dm G

Hingga kau pergi tinggalkan aku

C G Am G C

Terlambat sudah

F G C

Kini kau tlah menemukan dia

F G Em Am

Seseorang yg mampu membuatmu bahagia

Dm G

Kuikhlas kau bersanding dengannya

(Reff)

F G

Aku titipkan dia

Em Am

Lanjutkan perjuanganku tuk'nya

Dm G

Bahagiakan dia kau sayangi dia

C

Sepertiku menyayanginya

F G

Kan ku ikhlaskan dia

Em Am

Tak pantas ku bersanding dengannya

Dm G

Dan kan ku terima dgn lapang dada

C

Aku bukan jodohnya

