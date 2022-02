Chord Dasar Peri Cintaku - Marcell Siahaan: Namun Semua Apa Mungkin Iman Kita yang Berbeda

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Peri Cintaku yang dinyanyikan oleh Marcell Siahaan.

Lagu yang dirilis pada 2011 ini termasuk dalam album And The Story Continues...

Musik video Peri Cintaku telah ditonton lebih dari 11 juta kali di YouTube hingga Selasa (1/2/2022).

Baca juga: Chord Dasar Katakan Cinta - Prilly Latuconsina: Katakan Sayang Bila Sayang

Baca juga: Chord Dasar Menerobos Gelap - Padi Reborn, Kunci Gitar Mudah dari A

Chord Dasar Peri Cintaku - Marcell Siahaan:

Intro: D# G#m D# G#m

D# C# C Fm

Di dalam hati ini hanya satu nama

D# A#

Yang ada di tulus hati ku ingini

D# C# C Fm

Kesetiaan yang indah tak kan tertandingi

D# A#

Hanyalah dirimu satu peri cintaku

Gm G# Gm G#

Benteng begitu tinggi sulit untuk ku gapai

G

Huuuuuu

Chorus:

C E Am Gm C

Aku untuk kamu, kamu untuk aku

F Em Am Dm G

Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda

C E Am Gm C

Tuhan memang satu, kita yang tak sama

F Em Am Dm G

Haruskah aku lantas pergi meski cinta tak kan bisa pergi

Int.: G# Fm Cm G#

Gm G# Gm G#

Benteng begitu tinggi sulit untuk ku gapai

G

Huuuuuu

Chorus:

C E Am Gm C

Aku untuk kamu, kamu untuk aku

F Em Am Dm G

Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda

C E Am Gm C

Tuhan memang satu, kita yang tak sama

F Em Am Dm G C

Haruskah aku lantas pergi meski cinta tak kan bisa pergi

F

Bukankah cinta anugerah

Am E/G# G D/F#

Berikan aku kesempatan

F G A

Tuk menjaganya sepenuh jiwa oooh

Chorus: Overtone

D F# Bm Am D

Aku untuk kamu, kamu untuk aku

G F#m Bm Em D C A

Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda

D F# Bm Am D

Tuhan memang satu, kita yang tak sama

G F#m Bm Em A D

Haruskah aku lantas pergi meski cinta tak kan bisa pergi

D F# Bm Am D

Aku untuk kamu, kamu untuk aku

G F#m Bm Em D C A

Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda

D F# Bm Am D

Tuhan memang satu, kita yang tak sama

G F#m Em A D

Haruskah aku lantas pergi meski cinta tak kan bisa pergi

Baca juga: Chord Dasar Theres Nothing Holding Me Back - Shawn Mendes: Ive Been Shaking I Love You

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Butterfly - Melly Goeslaw ft Andika Pratama: Jalan Ini Jauh Namun Kita Tempuh

(Tribunnews.com)