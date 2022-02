Chord Dasar Akhirnya Ku Menemukanmu - NAFF: Jika Nanti Kusanding Dirimu

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord dasar lagu Akhirnya Ku Menemukanmu - NAFF di dalam artikel ini.

Lagu Akhirnya Ku Menemukanmu telah dirilis NAFF 4 tahun lalu di kanal YouTube Trinity Optima Production.

Musik video Akhirnya Ku Menemukanmu - NAFF telah ditonton 45 juta kali dan mendapatkan like sejumlah 128 ribu hingga Kamis (3/2/2022).

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Surrender - Natalie Taylor

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Let It All Go - RHODES ft Birdy: But If Were Strong Enough To Let It In

Berikut chord dasar lagu Akhirnya Ku Menemukanmu - NAFF:

Intro : F C F C



[verse]

F C

akhirnya ku menemukanmu

F C

saat hati ini mulai merapuh



F C

akhirnya ku menemukanmu

F C

saat raga ini ingin berlabuh



[bridge]

Am Em

ku berharap engkaulah

F C G

jawaban segala risau hatiku

Am Em F

dan biarkan diriku mencintaimu

G

hingga ujung usiaku



Reff:

Am Em

jika nanti kusanding dirimu

F C G

miliki aku dengan segala kelemahanku

Am Em

dan bila nanti engkau di sampingku

F G

jangan pernah letih tuk mencintaiku



[back to verse]



[back to bridge]



Musik : Am F C G ( 2x )



Reff:

Am Em

jika nanti kusanding dirimu

F C G

miliki aku dengan segala kelemahanku

Am Em

dan bila nanti engkau di sampingku

F G

jangan pernah letih tuk mencintaiku



Am Em

jika nanti kusanding dirimu

F C G

miliki aku dengan segala kelemahanku

Am Em

dan bila nanti engkau di sampingku

F G

jangan pernah letih tuk mencintaiku



F C

akhirnya ku menemukanmu

(Tribunnews.com)