Resmi Cerai dari Jonathan Frizzy, Dhena Devanka Pamer Kue Tart Bertuliskan Just Divorced

TRIBUNNEWS.COM - Bercerai dari aktor Jonathan Frizzy atau Ijonk, Dhena Devanka pilih pamer kue tart bertuliskan Just Divorced.

Hal itu diketahui Tribunnews dari unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya, @denafrizzy, Sabtu (19/2/2022).

Wanita yang akrab disapa Dhena itu membagikan momen tersebut usai resmi bercerai dari Jonathan Frizzy.

Dalam unggahannya, tampak Dhena menggenakan kemeja putih lengan panjang sambil membawa kue tart bertuliskan 'I do, i did, i'm done. Just divorced. New life start'.

Dhena juga tampak tersenyum lebar dan terlihat sangat bahagia.

Pada caption foto, Dhena menjelaskan kue tart tersebut merupakan pemberian dari teman-temannya.

"Ketika kurir mengirimkan kue ini aku ya bingung hah nii buat siapa kan aku gak bday.. truss entah ini namanya I’m Done cake ato just divorce cake. LOL, " tulis @denafrizzy.

Ibu tiga anak itu mengaku bahagia karena selama ini banyak temannya yang memberi dukungan.

"Thank u kesayangkuu yg selama ini sudah support dan menemaniku di masa kelam itu,

haha we really are laugh and cry together yaa," tulis @denafrizzy.

Dhena Devanka terlihat bahagia usai bercerai sambil membawa kue bertuliskan Just Divorced

Dhena berharap agar masalah yang menimpanya tidak pernah dialami oleh sahabat-sahabatnya.