Erick Iskandar Akui Jessica Iskandar Banyak Berubah setelah Menikah: Thanks to Vincent Verhaag

TRIBUNNEWS.COM - Artis Jessica Iskandar disebut Erick Iskandar banyak berubah setelah menikah dengan Vincent Verhaag.

Pasangan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag menikah pada 22 Oktober 2021, lalu.

Dari pernikahan tersebut, Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag telah dikaruniai seorang anak bernama Don Azaiah Jan Verhaag.

Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag juga memutuskan untuk tinggal di Bali.

Kakak Jessica Iskandar, Erick Iskandar melihat perubahan positif dalam diri sang adik.

Semua itu tidak lepas dari peran sang suami, Vincent Verhaag.

Ia mengucapakan terima kasih pada Vincent karena sering menasehati Jessica Iskandar mengenai banyak hal, dilansir Tribunnews.com dari kanal YouTube Trans7 Official dalam acara FYP For Your Pagi, Jumat (22/7/2022).

Menurut Erick Iskandar, perempuan yang kerap disapa Jedar tersebut kini semakin dewasa.

"Thanks to Vincent sih,"

"Sudah ngebilangin Jedar kayaknya banyak hal, the real life," ucap Erick Iskandar.