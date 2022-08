Chord Gitar Saat Indah Bersamamu - Ungu, Lengkap dengan Lirik Lagu dan Video Klipnya

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Saat Indah Bersamamu.

Lagu Saat Indah Bersamamu dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Band Ungu.

Saat Indah Bersamamu merupakan lagu yang dirilis pertama kali pada 31 Mei 2011, lalu.

Lagu milik Ungu Band ini menceritakan tentang perasaan seseorang saat bisa bersama dengan kekasihnya.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Saat Indah Bersamamu - Ungu:

Intro : C

Am Em

Saat indah yang kulalui bersamamu

F C E

Melukiskan kisah cinta di dalam lubuk hati

Am Em

Terbuai nafas cinta yg kau hembuskan

F C E

Sampai mati pun ku takkan bisa melupakanmu

[*]

Am G F

Dan bila waktuku akan buktikan janji itu

Dm Em F G

Ku serahkan padamu apapun yang ku mampu

Reff

C Am Dm

Harus kuakui aku sayang kamu

G C

Aku cinta kamu, oh hanya pada dirimu

Am Dm

Ku ingin kau mampu terima hatiku

Fm

Terima akan cintaku

Int. C

Am Em

Saat indah yg kulalui bersamamu

F C E

Melukiskan kisah cinta di dalam lubuk hati

Kembali ke: [*], Reff

G# C G#

Satu rasa yg haus menyentuh bayangmu

A#

Menyisakan semua yg kurasa

Int. C Am Dm G

C Am Dm Fm

Kembali ke: Reff

Outro: D

Video Klip Saat Indah Bersamamu - Ungu:

