Chord Gitar Wherever You Are - ONE OK ROCK, Lagu Ballad yang Capai 100 Juta Streaming di Spotify

Berikut chord gitar dan lirik lagu Wherever You Are - ONE OK ROCK. Lagu ballad terpopuler yang mencapai 100 juta streaming di Spotify.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Wherever You Are - ONE OK ROCK.

Capo di fret 4

(Intro) C Fm C Fm

C G

I'm telling you..

Am Em

o yeah, I softly whisper

F C

tonight.. tonight..

F G

you are my angel

C G

aishiteru yo..

Am Em

o yeah, futari wa hitotsu ni

F C

tonight.. tonight..

F G

I just to say

(Chorus)

C

wherever you are

G

I always make you smile

Am

wherever you are

Em

I always by your side

F

wherever you say

C

kimi wo omou kimochi

F G

I promise you forever right now

C

ooh yeah..

C G

I don't need a reason

Am Em

oh yeah, I just want you baby

F C

alright.. alright..

F G

day after day, oh yeah

C G

kono saki nagai koto zutto

Am Em

oh yeah, douka konna boku to zutto

F C

shimu made, stay with me

F G

we carry on

(Chorus)

C

wherever you are

G

I always make you smile

Am

wherever you are

Em

I always by your side

F

wherever you say

C

kimi wo omou kimochi

F G

I promise you forever right now

C

wherever you are

G

I never make you cry

Am

wherever you are

Em

I never say goodbye

F

wherever you say

C

kimi wo omou kimochi

F G

I promise you forever right now

Am

bokura ga deatta hi wa

Em F

futari ni totte ichibanme

C Bm

no kinen subeki hi da ne

Am

soshite kyou to iu hi wa

Em F

futari ni totte nibanme

C Bm

no kinen subeki hi da ne..

(Interlude) C Bm Am G F C F G

(Chorus)

C G

kokoro kara aiseru hito

Am Em

kokoro kara itoshii hito

F C

kono boku no ai no mannaka ni wa

F G

itsumo kimi ga iru kara

C

wherever you are

Bm

I always make you smile

Am

wherever you are

G

I always by your side

F

wherever you say

C

kimi wo omou kimochi

F G

I promise you forever right now

C Bm

wherever you are..

Am Em

wherever you are..

F

Wherever you are.. uh..

ONE OK ROCK (oneokrock.com)

Lagu ini dimuat dalam album ONE OK ROCK berjudul Niche Syndrome.

Album tersebut dirilis pada 2010 dan merupakan album keempat mereka.

Dalam berbagai kesempatan wawancara, sang vokalis Takahiro Moriuchi mengungkapkan jika lagu ini ia ciptakan untuk seorang sahabatnya yang telah melangsungkan pernikahan.

Lagu ini menjadi ballad songs yang sering dimainkan di setiap tur konser ONE OK ROCK.

Baca juga: ONE OK ROCK Rilis Save Yourself, Luncurkan Album Baru Luxury Disease pada 9 September 2022

Wherever You Are pun menjadi salah satu hits ONE OK ROCK lantaran telah mencapai 100 juta streaming di platform Spotify.

Hal itu diketahui dari unggahan akun Twitter ofisial Spotify Japan yang memberikan apresiasi kepada ONE OK ROCK.

ONE OK ROCK pun merespons kabar tersebut dengan ucapan terima kasih kepada penggemarnya.

"Thanks everyone for 100M streams! Also thanks to @spotifyjp @spotify for the support," cuit @ONEOKROCK_japan, Selasa (9/8/2022).

(Tribunnews.com/Isti Prasetya)