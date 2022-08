PROFIL Younghoon The Boyz, Mulai Debut sebagai Anggota The Boyz pada Akhir Tahun 2017

Younghoon The Boyz. Younghoon lahir di Korea Selatan, 8 Agustus 1997 dan memiliki nasma asli Kim Young-hoon.

Younghoon lahir di Korea Selatan, 8 Agustus 1997.

Younghoon memiliki nama asli Kim Young-hoon.

Younghoon mengawali karirnya sebagai model di Seoul Fashion Week 2017, dikutip dari gluwee.com.

Ia juga merupakan bagian dari CASH Cube Model dan bahkan bekerja dengan Paul Miranda Italy Pictorial.

Selain itu, Younghoon juga dikenal karena tampil di berbagai video musik seperti Melody Day's Color, IOI's Whatta Man dan John Park's DND (Do Not Disturb).

Kemudian pada 6 Desember 2017, Younghoon memulai debutnya sebagai anggota boy grup IST Entertainment, The Boyz, dikutip dari MyDramaList.

Younghoon diumumkan sebagai visual dan vokalis grup.

Saat debutnya bersama The Boyz, mereka merilis EP pertama "The First " dengan lagu pertama yang berjudul Boy.

Pada tanggal 20 Maret 2020, diumumkan bahwa The Boyz akan bergabung dengan kompetisi televisi realitas Mnet "Road to Kingdom".