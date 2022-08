Sambil Nangis, Mahalini Beri Pesan ke Rizky Febian: Aku Harap Kamu Selalu Ada untuk Adik-adik

TRIBUNNEWS.COM - Mahalini tak kuasa menahan air mata saat memberikan pesan pada Rizky Febian soal adik-adiknya, yakni Putri Delina, Rizwan, Ferdi, dan Adzam.

Momen Mahalini memberikan pesan kepada Rizky Febian terjadi di atas panggung, dalam sebuah acara konser.

Pada kesempatan tersebut, Mahalini berharap Rizky Febian selalu ada untuk adik-adiknya.

"Pesan aku cuma satu, kamu punya adik-adik, ada Putri, Njan, Ferdi dan Adzam," kata Mahalini, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu (10/8/2022).

"Mereka udah kayak adik-adikku sendiri juga," sambungnya.

Mahalini juga membahas soal kondisi keluarga sang kekasih, di mana saat ini rumah tangga Sule dan Nathalie Holscher tengah berada di ujung tanduk.

"Yang kita tahu sekarang keadaannya, kita tahu seperti apa. Aku harap kamu selalu ada untuk mereka (adik-adiknya)," ucap Mahalini.

Sembari menangis, Mahalini juga mengingatkan kepada Rizky Febian bahwa lebih baik diam saat menyikapi semua tudingan miring.

"Silent is gold. Thank you everybody," ucapnya masih menangis.

