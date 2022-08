Chord Gitar Menuju Temaram - Superman Is Dead, Kunci Dimainkan dari G

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Menuju Temaram yang dipopulerkan oleh Superman Is Dead.

Lagu Menuju Temaram merupakan singel dalam album Superman Is Dead yang bertajuk Angels and the Outsiders.

Album tersebut dirilis pada tahun 2010 oleh label Sony Music Indonesia.

Menuju Temaram - Superman Is Dead

**

G C D G

Em C D G (2x)

*



G Am

Lorong sunyi tembok putih



D G

Selimut yang terlipat rapi



G Am

Jejak langkah nan kian mendekat



D C G

Inilah saatnya



G Am

Kumenanti yang tercinta



D G

Cabut jarum dari nadiku



G Am

Semerbak mawar dia menghitam



D C G

Jatuh dan berpendam

#



C G D C G

Oh... sudah maafkanlah hati ini



C G D

Sejuta mimpi yang tertunda

* Reff



G C

Kudengar malaikat bernyanyi



D G

Nyanyikan lagu tentang mimpi



E C D

Mimpi indah yang ku tinggalkan kini



G C

Sebut namaku skali saja



D G

Ku kan slalu ada di sana



F#m-Em C D

Disisiku kau kan ku jaga selama-lamanya

*



G Am

Tangan kecil bidadari



D G

Lembutnya menyentuh pipiku



G Am

Temaram senja dia menghadang



D C G

Rapuh ku menghilang



#



C G D C G

Oh... tuhan maafkanlah dosa ini



C G D

Yang tak sombong lagi berdiri



Back to * Reff



(*)

