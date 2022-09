Makna Lagu Wake Me Up When September Ends, Billie Joe Armstrong Kenang Kematian Sang Ayah

Green Day, band asal Amerika Serikat.| Berikut ini makna lagu Wake Me Up When September Ends.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah makna lagu Wake Me Up When September Ends karya Billie Joe Armstrong, vokalis band Green Day.

Lagu Wake Me Up When September Ends merupakan kisah nyata yang dialami oleh Billie Joe Armstrong.

Ia menulis lagu ini untuk mengenang ayahnya yang meninggal karena kanker pada 1 September 1982.

Pada pemakaman ayahnya, Billie menangis.

Ia berlari pulang dan mengunci diri di kamarnya.

Ketika ibunya tiba di rumah dan mengetuk pintu kamar Billie, Billie hanya berkata, "Wake me up when September ends," begitulah kalimat yang kini menjadi judul lagunya, dikutip dari Song Facts.

Baca juga: Chord Gitar Holiday - Green Day: I Beg to Dream and Differ from The Hollow Lies

Lirik "seven years has gone so fast" menceritakan bagaimana band Sweet Children milik Billie Joe Armstrong dan Mike Dirnt (yang akan berubah menjadi Green Day), dibentuk tujuh tahun setelah ayah Armstrong meninggal.

Sementara lirik "20 years has gone so fast" mewakili waktu dari kematian ayahnya hingga saat Billie Joe menulis lagu tersebut.

Selain itu, beberapa baris pertama lagu Wake Me Up When September Ends merujuk pada waktu yang telah berlalu sejak kematian mendiang ayah Billie Joe.

Dalam sebuah wawancara dengan Howard Stern Show, Billie Joe mengatakan liriknya terinspirasi oleh kesedihan yang dia rasakan sekarang setiap bulan bergulir, dikutip dari American Song Writer.

Billie Joe Armstrong, vokalis band Green Day (Pinterest)

Baca juga: Chord Gitar Jesus of Suburbia - Green Day: Im the Son of Rage and Love The Jesus of Suburbia