Lirik Lagu 2 Baddies - NCT 127 dengan Terjemahan, Single Comeback yang Rilis 15 September 2022

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu 2 Baddies yang dipopulerkan NCT 127 lengkap dengan terjamahan.

NCT 127 merupakan boy group besutan SM Entertainment.

Single NCT 127 berjudul 2 Baddies rilis Kamis, 15 September 2022.

Menurut kanal YouTube SM Entertainment, album keempat NCT 127 bertajuk 2 Baddies rilis 16 September 2022.

2 Baddies termasuk dalam tracklist album comeback NCT 127 dengan nama yang sama.

Video musik 2 Baddies telah ditonton 1.719 juta kali dalam waktu dua hari.

Inilah lirik lagu 2 Baddies yang dipopulerkan NCT 127

Lirik lagu 2 Baddies - NCT 127

Yes ah

Umm ah

2 Baddies 2 Baddies 1 Porsche

2 Baddies 2 Baddies 1 Porsche

Molla nan nega mworaneunji

Issneun geudaeroui meoseul bwa

Don & Manner

One of a kind pageubeun na

Look in my eyes ya

Naega geurin girin geurim sogeseo move ya

Changbakkeul bwa muneul yeoreo

Baro jigeum ya

I gotta go siganeun gold

We are the next ya

We pulling up and we cutting the line

Bichi an na It isn’t mine

Taiming matchwoseo boinеun Sign

Open the keys opеn the mind

Too fast ㅠㅠ

Umjigimeun blues clues

Everybody jealous

Ttara haebodeonga New rules

