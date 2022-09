Chord Gitar dan Lirik Lagu Berikanlah Ampunan-Mu dari Dadali: Hilang Tak Berarah Tak Ada Tujuan

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Berikanlah Ampunan-Mu dari Dadali.

Dadali merupakan band asal Bogor yang dibentuk pada 2008.

Lagu Berikanlah Ampunan-Mu dirilis tahun 2014.

Baca juga: Chord Gitar Saat Indah Bersamamu - Ungu, Lengkap dengan Lirik Lagu dan Video Klipnya

Berikut chord gitar dan lirik lagu Berikanlah Ampunan-Mu - Dadali:

Am Em F C

Dm Dm7 E

Am Em F C

Aku hamba Mu yang penuh dosa

Dm Am B E

Sering ku lupakan Mu jauh dari Mu

Am Em F C

Gelapnya hati gelisahkan ku

Dm Am B E

Semakin ku terlalut dalam khilafku

Dm Am

Tanpa Mu ku tersesat

Dm E Am

Hilang tak berarah tak ada tujuan

Dm Am

Air mata dalam penyesalan

Dm E

Sungguh ku malu kepada Mu Tuhan

* Reff

Am Dm G C

Berikanlah aku ampunanan Mu

F Dm E

Hanya pada Mu aku berharap

Am Dm G C

Berikanlah aku cahaya Mu

F Dm E

Menuju jalan Mu menuju ridho Mu

*

Am Em F C

Gelapnya hati gelisahkan ku

Dm Am B E

Semakin ku terlalut dalam khilafku

Dm Am

Tanpa Mu ku tersesat

Dm E Am

Hilang tak berarah tak ada tujuan

Dm Am

Air mata dalam penyesalan

Dm E

Sungguh ku malu kepada Mu Tuhan

Am Em F C

Dm Am F E



* Reff

Am Dm G C

Berikanlah aku ampunanan Mu

F Dm E

Hanya pada Mu aku berharap

Am Dm G C

Berikanlah aku cahaya Mu

F Dm E

Menuju jalan Mu menuju ridho Mu

Am Dm G C

Berikanlah aku ampunanan Mu

F Dm E

Hanya pada Mu aku berharap

Am Dm G C

Berikanlah aku cahaya Mu

F Dm E

Menuju jalan Mu menuju ridho Mu

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Sendiri - Dygta: Ku Harus Relakanmu Pergi Jauh Dariku

(Tribunnews.com)