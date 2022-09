7 Drakor yang Dibintangi Ji Chang Wook, Tayang di Netflix dan Viu: The K2 hingga The Sound Of Magic

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini tujuh drama Korea yang dibintangi Ji Chang Wook, termasuk The K2, Healer, hingga The Sound of Magic.

Dikutip mydramalist.com, Ji Chang Wook merupakan aktor senior asal Korea Selatan berusia 35 tahun.

Ji Chang Wook telah memulai debutnya sebagai aktor film membintangi Sleeping Beauty pada 2008.

Saat ini, Ji Chang Wook dikenal sebagai salah satu aktor bertalenta dan produktif.

Hampir tiap tahun, Ji Chang Wook tidak pernah absen berperan dalam drama Korea maupun fillm.

Terbaru, Ji Chang Wook bermain dalam drama Korea If You Wish Upon Me.

Dalam serial ini, Ji Chang Wook beradu peran dengan Sooyoung SNSD.

If You Wish Upon Me telah memasuki episode 15 alias menuju akhir episode.

Sembari menunggu drama Korea terbaru baru, tonton juga deretan serial yang pernah dibintangi Ji Chang Wook dalam artikel ini.

1. Empress Ki.