Chord Gitar Katakan Sejujurnya - Christine Panjaitan: Kalau Dulu Kita Tak Bertemu

TRIBUNNEWS.COM - Beriut ini chord gitar dan lirik lagu Katakan Sejujurnya yang dipopulerkan oleh Christine Panjaitan.

Lagu Katakan Sejujurnya merupakan singel Christine Panjaitan yang dirilis pada 1987, silam.

Lagu ini diproduksi oleh Rinto Harahap di bawah naungan label Lolypop Records.

Katakan Sejujurnya - Christine Panjaitan

[Intro]

Em C D

Em C D G

[Verse]

G

Kalau dulu kita tak bertemu

G C

Takkan pernah ku rasakan arti rindu

D

Kalau dulu kita tak kenal

D G

Takkan pernah ku rasakan jatuh cinta

G G7 C Cm

Kau berikan aku cinta dan semua yang terindah

Am D G C D

Namun hanya sehari saja

[Chorus]

G

Katakanlah katakan sejujurnya

C D G

Apa mungkin kita bersatu

C

Kalau tak mungkin lagi hujan

Bm Em

Menyejukkan hati kita

Am D G G7

Untuk apa kau dan aku bersatu

C

Kalau tak mungkin lagi kita

Bm Em

Bercerita tentang cinta

Am D Em

Biarkanlah ku pergi jauh

[Interlude]

Em C D

Em C D

G Dm C Cm Am D

G Bm C D

[Chorus]

G

Katakanlah katakan sejujurnya

C D Em

Apa mungkin kita bersatu

C

Kalau tak mungkin lagi hujan

Bm Em

Menyejukkan hati kita

Am D G G7

Untuk apa kau dan aku bersatu

C

Kalau tak mungkin lagi kita

Bm Em

Bercerita tentang cinta

Am D Em

Biarkanlah ku pergi jauh

[Outro]

Em C Bm Am D

Em C Bm Am D

Em C Am D G

Oh.. kau Katakanlah katakan sejujurnya.. oh

Baca juga: Chord Gitar Sembilu Berbisa (Romantika Airmata) - Iwan Salman

Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Lagu Evaluasi - Hindia: Masalah yang Mengeruh

(Tribunnews.com)