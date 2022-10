Profil The Script, Band Pop Rock Asal Irlandia, Lengkap dengan Diskografinya

Band The Script memanaskan atmosfer panggung Indonesian Idol 2018 dengan sejumlah lagu andalannya, di Jakarta, Senin (9/4/2018). - Berikut ini profil The Script, band pop rock asal Irlandia yang baru saja konser di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - The Script merupakan band asal Irlandia yang beranggotakan tiga orang.

Mereka adalah Danny O'Donoghue sebagai vokalis, Glen Power sebagai Drummer, dan Mark Sheehan sebagai gitaris.

Band pop rock ini dibentuk pada 2001, lalu.

Dalam penulisan lagunya, The Script menyiratkan sebuah cerita kehidupan di lagu-lagunya.

Apalagi, cerita-cerita yang masuk dalam lagu merupakan kisah personel The Script sendiri.

Hal tersebut diungkapkan Danny, agar para pendengarnya bisa merasakan apa yang personel The Script rasakan.

The Script merilis album pertamanya pada 2008.

Album bertajuk The Script dan berisikan 11 lagu.

Di antaranya yakni We Cry dan The Man Who Can't Be Moved.

Dua lagu populer tersebut juga sempat berada di posisi puncak iTunes di Irlandia dan Inggris.