Kenang Robbie Coltrane Pemeran Hagrid, Daniel Radcliffe: Dia Orang Paling Humoris

TRIBUNNEWS.COM - Pemeran Hagrid di film Harry Potter, Robbie Coltrane meninggal dunia pada usia ke-72 tahun, Jumat (14/10/2022).

Pemeran Harry Potter, Daniel Radcliffe mengungkapkan kesedihannya yang mendalam atas kepergian aktor senior tersebut.

Daniel Radcliffe juga mengenang memori bersama Robbie Coltrane selama syuting film Harry Potter.

Dalam film Harry Potter, Harry sangat dekat dengan Hagrid, manusia setengah raksasa yang baik

hati.

"Robbie adalah salah satu orang paling lucu yang pernah saya temui dan selalu membuat kami tertawa

terus-menerus sebagai anak-anak di lokasi syuting," kata Daniel Radcliffe (33), dalam sebuah pernyataan yang diperoleh EW, Jumat (14/10/2022).

Aktor itu juga mengingat kenangan berharga saat syuting film Harry Potter and The Prisoner of Azkaban.

"Saya terutama memiliki kenangan indah tentang dia yang menjaga semangat kami di Harry Potter

and The Prisoner of Azkaban, ketika kami semua bersembunyi dari hujan lebat selama berjam-jam di

gubuk Hagrid dan dia bercerita dan membuat lelucon untuk menjaga semangat," kata Daniel Radcliffe.

"Saya merasa sangat beruntung bisa bertemu dan bekerja dengannya dan sangat sedih karena dia

meninggal. Dia adalah aktor yang luar biasa dan pria yang menyenangkan."

Robbie Coltrane memerankan karakter Hagrid di film Harry Potter (IG @robbiecoltraneactor)

Robbie Coltrane memerankan karakter Hagrid.

Hagrid memegang tempat khusus di hati para penggemar Harry Potter sebagai penjaga taman Hogwarts.

Ia adalah calon profesor yang pertama kali membawa Harry ke persembunyian saat masih bayi.

Karakter itu nantinya akan membawa Harry ke sekolah ilmu sihir.

Daniel Radcliffe tampil pertama dengan Robbie Coltrane pada usia 11, dalam film Harry Potter

and The Soceres' Stone yang tayang tahun 2001.

Daniel Radcliffe memerankan Harry Potter selama sepuluh tahun. (IMDb)

Ucapan belasungkawa untuk Robbie Coltrane telah mengalir dari mereka yang bekerja dengannya.