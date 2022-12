Celine Dion Menderita Stiff Person Syndrome, Tunda Konser karena Sulit Bernyanyi

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi asal Kanada Celine Dion mengatakan dirinya menderita kelainan syaraf langka Stiff Person Syndrome.

Kondisi neurologis langka ini tidak dapat disembuhkan, namun dapat dikurangi gejalanya.

Celine Dion mengaku penyakit ini menyebabkan kejang otot yang parah dan kaku pada tungkainya.

Ia mengungkap hal inilah yang membuatnya menunda semua jadwal manggungnya selama setahun terakhir.

"Sayangnya, kejang ini memengaruhi setiap aspek kehidupan sehari-hari saya, terkadang menyebabkan kesulitan saat berjalan dan tidak memungkinkan saya menggunakan pita suara untuk bernyanyi seperti biasa," kata Celine Dion dalam video yang ia unggah di Instagram, Kamis (8/12/2022).

Celine Dion mengatakan dirinya berjuang untuk menyembuhkan kejang otot yang parah dan terus menerus.

Pada tahun 2020, Celine Dion sedang melakukan tur konser panjang, namun terhenti karena pandemi, dikutip dari NPR.

Celine Dion mengatakan sindrom ini membuatnya tidak memungkinkannya bernyanyi seperti dulu.

Sindrom ini tergolong langka dan memengaruhi kira-kira satu dari sejuta orang.

Celine Dion telah berjuang untuk memulihkan kesehatannya hingga kini.

Dia menambahkan, kini ada tim medis profesional yang hebat dan dukungan dari anak-anaknya.

"Saya bekerja keras dengan terapis kedokteran olahraga saya setiap hari untuk membangun kembali kekuatan dan kemampuan saya untuk tampil lagi," katanya, dikutip dari WVCB.

"Tapi aku harus mengakui itu adalah perjuangan."