Marshel Pamer Foto Bareng Eks JKT48, Gosipnya Mereka Pacaran, Komentar Celine Jadi Sorotan

TRIBUNNEWS.COM - Postingan komika Marshel Widianto di Instagram menuai perhatian netizen.

Pasalnya, ia memosting foto dirinya bersama seorang wanita dengan beragam ekspresi.

Sedangkan pada keterangan, ia menulis nama wanita itu disertai nama Widianto di belakangnya dan diakhiri emoticon hati warna merah muda.

"Yansen Indiani Widianto (emoticon love)," tulis Marshel.

Yansen Indiani dikenal sebagai eks member JKT48.

Sontak, postingannya langsung diramaikan publik maupun artis lainnya.

Banyak yang mengucapkan selamat pada komedian yang namanya tengah naik daun itu.

Mereka merasa senang karena kini Marshel Widianto dan Yansen sudah mengumumkan hubungan asmaranya ke publik.

Celine Evangelista, artis yang sempat dikabarkan dekat dengan Marshel, ikut berkomentar.

Celine mengucapkan selamat untuk Marshel dan Yensen.

Ibu empat anak itu kemudian merasa bahagia karena kini Marshel Widianto sudah menemukan kekasih hatinya.

“Finally, setelah sekian lama. Happy for both of u,” ujar Celine dalam komentar.

Banyak yang menduga setingan

Kabar mereka memiliki hubungan spesial itu kuat setelah Yansen membagikan unggahan Marchel di instastorynya.