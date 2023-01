Lana Del Rey Tunda Rilis Album Barunya, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd

Lana Del Rey menunda perilisan album barunya, yakni Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd.

TRIBUNNEWS.COM - Lana Del Rey secara resmi menunda perilisan albumnya yang akan datang.

Selain itu, Lana Del Rey juga mengonfirmasi daftar lagu bersama dengan sampul album baru dengan foto bertelanjang dada.

Lana Del Rey menunda album barunya, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd hingga 24 Maret 2023 setelah awalnya berencana untuk merilisnya pada 10 Maret 2023.

Namun, tidak ada alasan yang diumumkan terakit penundaan tersebut.

Dikutip dari etcanada, Lana Del Rey juga mengunggah informasi baru melalui Instagram-nya.

Baca juga: 16 Lagu di Album Baru Lana Del Rey, Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

Album lanjutan untuk Blue Banisters tersebut akan berkolaborasi dengan beberapa penyanyi.

Di antaranya Father John Misty, Jack Anotoff’s Bleachers, dan Tommy Genesis.

Lana Del Rey mengumumkan perilisan album berikutnya, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd pada bulan lalu.

Hal tersebut disampaikan bersama dengan judul lagu yang diproduksi oleh Del Rey, Jack Antonoff, Drew Erickson, dan Zach Dawes.

Cover album Lana Del Rey berjudul Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd (2023). (Instagram/lanadelreybr)

Baca juga: Taylor Swift Rilis Album Baru Midnight, Berisi 13 Lagu, Termasuk Duet dengan Lana Del Rey

Daftar lagu dalam album Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd

Berikut daftar lagu dalam album Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, dikutip dari nme:

1. The Grants

2. Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd

3. Sweet